Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Jugendlicher mit manipuliertem Simson-Moped erwischt

Pößneck (ots)

Am Sonntag, dem 10.05.2026, kontrollierten Polizeibeamte in der Saalfelder Straße in Pößneck einen 15-jährigen Mopedfahrer.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Simson-Moped technisch verändert wurde, sodass die Betriebserlaubnis erloschen war. Zudem deuteten Veränderungen auf eine Leistungssteigerung hin.

Damit hätte der Jugendliche das Fahrzeug nicht fahren dürfen, da die Fahrerlaubnisklasse AM für leistungsstärkere Mopeds nicht ausreicht. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizei weist erneut darauf hin, dass technische Veränderungen an Mopeds dazu führen können, dass diese nicht mehr im öffentlichen Straßenverkehr betrieben werden dürfen. Bei Leistungssteigerungen reicht die Klasse AM nicht mehr aus. Wer dennoch fährt, begeht eine Straftat. Dies kann später auch negative Auswirkungen auf den Erwerb weiterer Führerscheinklassen haben.

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