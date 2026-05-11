Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gegenstände vor Kleidercontainer angezündet - Zeugen gesucht

Bad Lobenstein (ots)

Am Freitag, dem 08.05.2026, wurde der Polizei gegen 23:30 Uhr ein Brand vor einem Kleidercontainer in der Ernst-Thälmann-Straße in Bad Lobenstein gemeldet.

Vor Ort stellte sich heraus, dass unbekannte Täter ein Kunststoffspielzeug vor dem Container angezündet hatten. Das Feuer griff glücklicherweise nicht auf den Container oder umliegende Objekte über. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.

Die Polizei sucht Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Vorfall geben können. Bitte melden Sie sich unter Angabe des Aktenzeichens 0114816/2026 bei der Polizeiinspektion Saale-Orla, Telefon 03663 4310.

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