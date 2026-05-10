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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mit Nagelpistole Pkw beschädigt

Saalfeld (ots)

Am Freitag, den 08.05.2026 gegen 19:40 Uhr, wurde per Notruf mitgeteilt, dass eine männliche Person in Saalfeld/Saale mit einer Nagelpistole alle vier Reifen eines Pkw beschädigt hat. Weiter drohte der Täter dem Mitteiler damit ihm mit der Nagelpistole ins Gesicht zu schießen. Nach der Tat floh die dem Geschädigten bekannte Person mit dem Fahrrad in Richtung Gorndorf. Durch die Beamten konnte der 41-jährige Täter kurz nach der Mitteilung festgestellt werden. Bei der Durchsuchung wurde in seinem Rucksack die beschriebene Nagelpistole festgestellt. Ein bei ihm durchgeführter freiwilliger Drogentest verlief positiv auf Amphetamin und Methamphetamin.

Auf Grund des psychischen Zustandes wurde der Täter zur Behandlung ins Krankenhaus eingewiesen. Anzeigen wegen Bedrohung und Sachbeschädigung wurden aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Inspektionsdienst Saalfeld
Telefon: 03671 56 0
E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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