Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Radfahrer nach Zusammenstoß mit Bus schwerverletzt
Sonneberg (ots)
Gestern Abend kam es in Sonneberg zu einem Unfall zwischen einem Kraftomnibus und einem Radfahrer. Kurz vor 23 Uhr kollidierte ein 54-Jähriger im Bereich der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Sonneberg mit seinem Fahrrad mit dem Heck eines Kraftomnibusses. Durch den anschließenden Sturz wurde der Radfahrer schwerverletzt und ins Krankenhaus gebracht. Insassen des Busses oder der 51-jährige Fahrer wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.
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