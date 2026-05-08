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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Radfahrer nach Zusammenstoß mit Bus schwerverletzt

Sonneberg (ots)

Gestern Abend kam es in Sonneberg zu einem Unfall zwischen einem Kraftomnibus und einem Radfahrer. Kurz vor 23 Uhr kollidierte ein 54-Jähriger im Bereich der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Sonneberg mit seinem Fahrrad mit dem Heck eines Kraftomnibusses. Durch den anschließenden Sturz wurde der Radfahrer schwerverletzt und ins Krankenhaus gebracht. Insassen des Busses oder der 51-jährige Fahrer wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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