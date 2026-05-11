Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen gesucht nach Erregung öffentlichen Ärgernisses

Bad Lobenstein (ots)

Am Sonntag, den 10.05.2026, begab sich ein 25-jähriger nach Besuch einer Veranstaltung in Bad Lobenstein auf den dortigen Marktplatz. Hier entblößte der junge Mann sein Glied in der Öffentlichkeit und manipultierte an diesem. Nachfolgend entfernte er sich von der Örtlichkeit nach Hause. Aufgrund des Vorfalles sucht die Polizei Schleiz nach Zeugen, welche sich im Zeitraum von 04:00 Uhr bis 07:00 Uhr im Bereich der besagten Örtlichkeit aufhielten. Sachdienliche Angaben werden unter Angabe des Aktenzeichen 0115795/2026 entgegen genommen.

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