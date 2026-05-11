LPI-SLF: Geschwindigkeitsüberwachung

Schleiz (ots) - Am Samstag, dem 09.05.2026, fiel Polizeibeamten gegen 03:45 Uhr in der Geraer Straße ein Pkw auf, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Die Beamten folgten dem Fahrzeug mehrere hundert Meter. Um den Anschluss nicht zu verlieren, mussten sie selbst 100 km/h fahren. Kurz darauf konnte der Fahrer angehalten und kontrolliert werden. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ...

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