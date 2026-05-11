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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitsüberwachung

Königsee (ots)

Am Samstagnachmittag wurde in Königsee eine Geschwindigkeitsüberwachung durchgeführt. In Richtung Rottenbach wurden über 340 Fahrzeuge bei erlaubten 50 km/h kontrolliert. Es wurden 47 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, wovon 23 ein Bußgeld nach sich ziehen werden. Die höchste, gemessene Geschwindigkeit eines PKW-Fahrers betrug 76 km/h.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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