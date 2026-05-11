Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Geschwindigkeitsüberwachung
Königsee (ots)
Am Samstagnachmittag wurde in Königsee eine Geschwindigkeitsüberwachung durchgeführt. In Richtung Rottenbach wurden über 340 Fahrzeuge bei erlaubten 50 km/h kontrolliert. Es wurden 47 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, wovon 23 ein Bußgeld nach sich ziehen werden. Die höchste, gemessene Geschwindigkeit eines PKW-Fahrers betrug 76 km/h.
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