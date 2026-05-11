PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Älterer mann schlägt wiederholt mit Gehstock auf Verkehrsteilnehmer bzw. deren Fahrzeuge ein

Saalfeld (ots)

"Ein älterer Herr schlägt auf ein Auto mit seinem Gehstock ein" - einen sehr ähnlich lautenden Einsatz hatten Beamte bereits im Herbst letzten Jahres. Und das Gedächtnis sollte nicht täuschen, denn auch im aktuellen Vorfall handelte es sich um den selben Senior, der nun wiederholt ein Fahrzeug beschädigt hatte. Am Samstagnachmittag musste eine Fahrerin im Saalfelder Rainweg eine Gefahrenbremsung einleiten, nachdem ein älterer Herr völlig unvermittelt auf die Straße trat. Glücklicherweise kam es zu keinem Zusammenstoß, jedoch schlug der Mann mit seinem Gehstock auf das Auto ein und beschädigte dieses dadurch. Es wurden mehrere Anzeigen erstattet. Gleiches ereignete sich im Oktober letzten Jahres. Auch hier bewegte sich der Mann im Straßenverkehr- nämlich zu Fuß mitten auf der Fahrbahn- und schlug ebenfalls mit seinem Gehstock auf einen vorbeifahrenden PKW ein und griff sogar die Fahrerin an (siehe Pressemeldung vom 15.10.2025 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126724/6138354). Nun wird der erneute Vorfall entsprechend behördlich geprüft.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 11.05.2026 – 11:17

    LPI-SLF: Jugendlicher mit manipuliertem Simson-Moped erwischt

    Pößneck (ots) - Am Sonntag, dem 10.05.2026, kontrollierten Polizeibeamte in der Saalfelder Straße in Pößneck einen 15-jährigen Mopedfahrer. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Simson-Moped technisch verändert wurde, sodass die Betriebserlaubnis erloschen war. Zudem deuteten Veränderungen auf eine Leistungssteigerung hin. Damit hätte der Jugendliche ...

    mehr
  • 11.05.2026 – 11:15

    LPI-SLF: Pkw-Fahrer mit 100 km/h durch die Ortschaft

    Schleiz (ots) - Am Samstag, dem 09.05.2026, fiel Polizeibeamten gegen 03:45 Uhr in der Geraer Straße ein Pkw auf, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Die Beamten folgten dem Fahrzeug mehrere hundert Meter. Um den Anschluss nicht zu verlieren, mussten sie selbst 100 km/h fahren. Kurz darauf konnte der Fahrer angehalten und kontrolliert werden. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ...

    mehr
  • 11.05.2026 – 11:13

    LPI-SLF: Gegenstände vor Kleidercontainer angezündet - Zeugen gesucht

    Bad Lobenstein (ots) - Am Freitag, dem 08.05.2026, wurde der Polizei gegen 23:30 Uhr ein Brand vor einem Kleidercontainer in der Ernst-Thälmann-Straße in Bad Lobenstein gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass unbekannte Täter ein Kunststoffspielzeug vor dem Container angezündet hatten. Das Feuer griff glücklicherweise nicht auf den Container oder umliegende ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren