Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Älterer mann schlägt wiederholt mit Gehstock auf Verkehrsteilnehmer bzw. deren Fahrzeuge ein

Saalfeld (ots)

"Ein älterer Herr schlägt auf ein Auto mit seinem Gehstock ein" - einen sehr ähnlich lautenden Einsatz hatten Beamte bereits im Herbst letzten Jahres. Und das Gedächtnis sollte nicht täuschen, denn auch im aktuellen Vorfall handelte es sich um den selben Senior, der nun wiederholt ein Fahrzeug beschädigt hatte. Am Samstagnachmittag musste eine Fahrerin im Saalfelder Rainweg eine Gefahrenbremsung einleiten, nachdem ein älterer Herr völlig unvermittelt auf die Straße trat. Glücklicherweise kam es zu keinem Zusammenstoß, jedoch schlug der Mann mit seinem Gehstock auf das Auto ein und beschädigte dieses dadurch. Es wurden mehrere Anzeigen erstattet. Gleiches ereignete sich im Oktober letzten Jahres. Auch hier bewegte sich der Mann im Straßenverkehr- nämlich zu Fuß mitten auf der Fahrbahn- und schlug ebenfalls mit seinem Gehstock auf einen vorbeifahrenden PKW ein und griff sogar die Fahrerin an (siehe Pressemeldung vom 15.10.2025 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126724/6138354). Nun wird der erneute Vorfall entsprechend behördlich geprüft.

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