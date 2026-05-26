Polizei Köln

POL-K: 260526-2-K Fahrradfahrerin nach Sturz in Klinik - Weißer Transporter gesucht

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht nach einem weißen Transporter, der am Mittwochnachmittag (20. Mai) an einem Verkehrsunfall mit einer Fahrradfahrerin (43) auf der Aachener Straße in Köln-Müngersdorf beteiligt gewesen sein soll. Nach ersten Erkenntnissen habe der unbekannte Fahrer gegen 13 Uhr der Kölnerin in Höhe der Alten Militärringstraße beim Rechtsabbiegen die Vorfahrt genommen, als diese über den Fahrradweg in Richtung Innenstadt fuhr. Laut Zeugenangaben sei die Radfahrerin beim Bremsen gestürzt, aber nicht mit dem Fahrzeug zusammengeprallt. Der weiße Kastenwagen sei daraufhin in Richtung Innenstadt davongefahren. Rettungskräfte brachten die 43-Jährige mit Kopfverletzungen in eine Klinik.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Telefonnummer 0221229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph/ts)

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