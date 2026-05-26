Polizei Köln

POL-K: 260526-1-K Öffentlichkeitsfahndung nach sogenanntem "Ehrenmord" - Bilder des Tatverdächtigen

Köln (ots)

Nach dem Mord an einer 19-Jährigen im Jahr 2017 sucht die Polizei Köln mit neuen Fahndungsplakaten nach dem tatverdächtigen Vater. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei haben damit ihre Suche nach dem mittlerweile 54 Jahre alten Hassan Fayas Gyndy noch einmal intensiviert und hoffen auf die Mithilfe der Bevölkerung.

Die Staatsanwaltschaft hat zusätzlich eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro für sachdienliche Hinweise ausgelobt, die zur Ergreifung des Täters führen.

Hassan Fayas Gyndy wird beschuldigt, am 4. Januar 2017 seine zur Tatzeit 19 Jahre alte schwangere Tochter Zare Gyndy in Köln ermordet zu haben. Nach der Tat floh Hassan Fayas Gyndy in den Irak. Von dort meldete er sich bei der Polizei. Er gab an, wo sich die Leiche seiner Tochter befand. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Hassan Fayas Gyndy ist yezidischen Glaubens. Mit der Lebensführung seiner Tochter war er nicht einverstanden. Darin könnte das Motiv für seine Tat liegen.

Das Fahndungsplakat in deutscher und kurdischer Sprache sowie Fotos des Tatverdächtigen sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/204584

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 44 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an mkzafira.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Auskünfte zum Verfahren erteilt ausschließlich die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Köln. (lm/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell