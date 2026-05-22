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Polizei Köln

POL-K: 260522-2-K/BAB/DN Kollision mit Sattelzug auf A 4 bei Eschweiler - Pkw-Fahrer eingeklemmt und schwer verletzt

Köln (ots)

Am Freitagmorgen (22. Mai) gegen 6.50 Uhr hat ein 43-jähriger Fahrer eines Pkw Skoda im Verlauf einer Kollision unter Beteiligung zweier Sattelzüge auf der Bundesautobahn 4 Höhe Eschweiler - Ost schwere Verletzungen erlitten. Ein Rettungshubschrauber landete auf der Fahrbahn. Der eingeklemmte Verletzte musste aufwändig aus dem zertrümmert auf der Seite liegenden Octavia befreit werden. Rettungskräfte fuhren ihn in eine Klinik. Die Lkw-Fahrer blieben unverletzt.

Die Polizei sperrte die Richtungsfahrbahn Köln an der Anschlussstelle und entsandte das Verkehrsunfallaufnahmeteam. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 39 Jahre alte Fahrer eines Sattelzugs Renault von der rechten auf die mittlere Fahrspur gewechselt, um einem weiteren Lkw-Fahrer (62) das Auffahren an der Anschlussstelle zu ermöglichen. Der hinter ihm herannahende Skoda-Fahrer war daraufhin auch nach links ausgewichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Das Auto geriet ins Schleudern, überschlug sich und prallte auf das Heck des gerade aufgefahrenen Lkw. Die Unfallaufnahme dauert derzeit noch an. (cg/al)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

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