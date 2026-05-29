Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brand eines Altpapiercontainers und Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Waiblingen: Brennender Altpapiercontainer

In der Nacht auf Freitag gegen 1:20 Uhr meldeten Zeugen einen brennenden Altpapiercontainer in der Hermann-Hess-Straße. Die hinzugerufene Freiwillige Feuerwehr Waiblingen konnte den Brand schnell löschen, der Schaden wird auf 200 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Winnenden: Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Eine 66 Jahre alte Seat-Fahrerin befuhr am Donnerstag gegen 10:25 Uhr die Ringstraße und übersah beim Fahrstreifenwechsel eine rechts neben ihr fahrende 65-jährige VW-Fahrerin und kollidierte mit dieser. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro, verletzt wurde beim Unfall niemand.

Winterbach: Unfallflucht

Am Donnerstag in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 15:00 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer im Parkhaus am Bahnhofsplatz einen geparkten Citroen und fuhr danach unerlaubt weiter. Der Schaden am geparkten Pkw wird auf 3000 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Weissach im Tal: Verkehrsunfall nach Rotlichtverstoß

An 28.05.2026 gegen 17:40 Uhr übersah der 84 Jahre alte Fahrer eines Toyota Yaris das Rotlicht einer Ampel auf der Stuttgarter Straße und fuhr auf den Fußgängerüberweg. Eine 78 Jahre alte Fußgängerin war bereits dabei die Straße zu überqueren als ihr der Fahrer des Toyota über den Fuß fuhr. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt.

Backnang: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Am Donnerstag, den 28.05.2026 gegen 17:30 Uhr übersah der 39 Jahre alte Fahrer eines Ford Tourneo den vorfahrtsberechtigten Fahrer eines 5er BMWs. Durch den Unfall wurden vier Insassen des Fords und zwei Personen im BMW leicht verletzt.

Fellbach: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Donnerstag, den 28.05.2026 kam es gegen 21:30 Uhr vor dem Kappelbergtunnel beim Reißverschlussverfahren zum Unfall. Dabei beschleunigte der 19 Jahre alte Fahrer eines Ford Fiesta wohl versehentlich zu stark und fuhr auf den vor ihm einfädelnden 5er BMW auf. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 7.000 Euro.

Fellbach: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Donnerstag, den 28.05.2026 fuhr die 78 Jahre alte Fahrerin eines Smart gegen 17:00 Uhr auf einen in der Hohenzollernstraße in Fellbach parkenden Mercedes Transporter auf. Der Sachschaden beträgt rund 11.000 Euro.

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