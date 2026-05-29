Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schorndorf: Aggressiver Ruhestörer in Gewahrsam

Aalen (ots)

Am Freitagmorgen gegen 4:40 Uhr gingen erste Beschwerden über eine Ruhestörung durch laute Musik aus einer Wohnung in der Feuerseestraße bei der Polizei ein. Nachdem der 36-jährige Wohnungsinhaber bereits zweimal zur Ruhe ermahnt wurde, wurde die Polizei kurz nach 5:30 Uhr erneut über laute Musik aus der Wohnung informiert. Als die Beamten zum dritten Mal zur Wohnung des Mannes kamen, wurde dieser zunehmend aggressiv und ignorierte die Anweisungen der Beamten, weshalb der Mann letztlich in Gewahrsam genommen wurde. Hiergegen leistete er Widerstand und beleidigte und bedrohte die Polizisten zudem. Er wurde zur Ausnüchterung in die Gewahrsamszelle gebracht und muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

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