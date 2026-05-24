PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht in Rinteln

Rinteln (ots)

(jmp) Am Freitag, den 22.05.2026, wurde zwischen 13:40 Uhr und 15:10 Uhr ein geparkter PKW BMW auf dem Marktkauf Parkplatz beschädigt.

Hierdurch ist ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro an dem Pkw entstanden.

Der bislang unbekannte Unfallverursacher hat sich nach dem Unfallgeschehen unerlaubterweise von der Verkehrsunfallstelle entfernt.

Die Polizei Rinteln ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, sich mit der Polizei Rinteln unter 05751-9646-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Rinteln
Pressestelle
Hasphurtweg 3
31737 Rinteln
Telefon: 05751/9646-0
E-Mail: poststelle@pk-rinteln.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 22.05.2026 – 12:06

    POL-NI: Stadthagen - Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person

    Stadthagen (ots) - (KEM) Am Donnerstagabend, den 21.05.2026, ereignete sich an der B65 in Stadthagen ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW und einer leicht verletzten Person. Polizeilichen Erkenntnissen zufolge befuhr ein 62-jähriger Mann aus Burgwedel mit seinem Peugeot die B65 aus Richtung Nienstädt in Richtung Stadthagen und beabsichtigte an der Abfahrt zur Vornhäger Straße nach rechts einzubiegen. Dies sah ...

    mehr
  • 22.05.2026 – 11:09

    POL-NI: Hagenburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

    Hagenburg (ots) - (KEM) Am Donnerstag, den 21.05.2026, ereignete sich auf dem Parkplatz vor dem Hofladen und Café "Zum Bullenstall" in Hagenburg eine Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte hatte ihren Ford Fiesta gegen 11:45 Uhr auf dem Parkplatz rechtsseitig auf der Seite der alten Kürbisscheune nahe der Außenterrasse geparkt. Als sie gegen 13:20 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen hinten links ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren