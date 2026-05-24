Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht in Rinteln

Rinteln (ots)

(jmp) Am Freitag, den 22.05.2026, wurde zwischen 13:40 Uhr und 15:10 Uhr ein geparkter PKW BMW auf dem Marktkauf Parkplatz beschädigt.

Hierdurch ist ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro an dem Pkw entstanden.

Der bislang unbekannte Unfallverursacher hat sich nach dem Unfallgeschehen unerlaubterweise von der Verkehrsunfallstelle entfernt.

Die Polizei Rinteln ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, sich mit der Polizei Rinteln unter 05751-9646-0 in Verbindung zu setzen.

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