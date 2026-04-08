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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Großkontrollstelle an der L 318

Nentershausen/Görgeshausen (ots)

Am Dienstag, 07.04.2026, wurde entlang der L 318 zwischen Nentershausen und Görgeshausen eine stationäre Kontrollstelle eingerichtet. In der Zeit von 15:00 Uhr und 22:30 Uhr wurden bei hohem Verkehrsaufkommen Fahrzeug- und Personenkontrollen mit dem Schwerpunkt der Verkehrstüchtigkeit der Fahrzeugführenden und dem ordnungsgemäßen Zustand der Fahrzeuge durchgeführt. Insgesamt wurden 115 Fahrzeuge und deren Insassen kontrolliert. Dabei wurden zahlreiche Verstöße festgestellt. Insgesamt standen vier Kraftfahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmittel, weshalb ihnen zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen und entsprechende Verfahren eingeleitet wurden. Neben ihnen wurde auch einem Fahrer, welcher ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs war, die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurden zahlreiche Ordnungswidrigkeitenverfahren unter anderem wegen Verstoß gegen die Gurtpflicht, die Nutzung des Mobiltelefons während der Fahrt und Ladungssicherung festgestellt und geahndet. Mehrere Fahrzeuge blieben, wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis, vor Ort stehen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
PK'in Rausch
Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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