Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Schlägerei auf dem "Auhäger Pfingstbier": Opfer erleidet schwerste Verletzungen - Zeugen gesucht

Auhagen (ots)

Cho/ Am 24.05.2026, gegen 01:43 Uhr, griffen mehrere junge Männer Besucher des Auhager Pfingstbier körperlich an.

Mehrere Personen wurden hierbei verletzt.

Der Angriff sei laut Zeugenaussagen ohne jeden Streit zuvor geschehen und habe sich auf der Straße vor dem Festzelt ereignet.

Ein 41 jähriger Mann wurde hierbei so schwer verletzt, dass er sich in einem kritischen Zustand im Krankenhaus befindet.

Die Angreifer sind vor Ort geflüchtet, weshalb deren Identität bisher nicht fest steht.

Es soll sich nach übereinstimmemden Zeugenaussagen um junge Männer, eventuell unter 20 Jahre alt, mit südländischem Aussehen handeln.

Die Polizei bittet Zeugen und Zeuginnen der Tat, sich bei der Polizei Stadthagen zu melden.

Laut Zeugenaussagen seien durch Personen Videoaufnahmen gefertigt worden. Diese Personen sind ebenfalls unbekannt.

Sollte jemand Videoaufnahmen von der Tat gefertigt haben, bittet die Polizei, diese dem Strafverfahren zugänglich zu machen.

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