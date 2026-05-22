Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person

Stadthagen (ots)

(KEM) Am Donnerstagabend, den 21.05.2026, ereignete sich an der B65 in Stadthagen ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW und einer leicht verletzten Person.

Polizeilichen Erkenntnissen zufolge befuhr ein 62-jähriger Mann aus Burgwedel mit seinem Peugeot die B65 aus Richtung Nienstädt in Richtung Stadthagen und beabsichtigte an der Abfahrt zur Vornhäger Straße nach rechts einzubiegen. Dies sah ein ihm folgender 66-jähriger Stadthäger zu spät, sodass er mit seinem BMW auf den Peugeot auffuhr.

Der 62-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt, lehnte die Hinzuziehung eines Rettungswagens jedoch ab.

Die Fahrzeuge wurden beschädigt, waren jedoch weiterhin fahrbereit. Der Schaden wurde vorläufig auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

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