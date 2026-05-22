Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Warmsen - Unbekannte entwenden Dachrinnen

Warmsen (ots)

(KEM) In der Zeit von Dienstag, den 19.05.2026, ca. 20.30 Uhr, bis Mittwoch, ca. 11.15 Uhr haben bislang unbekannt Täter ca. 54m Dachrinnen aus Kupfer von einem denkmalgeschützten Gebäude an der Bohnhorster Straße in Warmsen gestohlen. Der Wert der Dachrinnen wurde vorläufig auf ca. 3.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Stolzenau bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zur Tat, verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Tatzeitraum machen können, sich telefonisch unter 05761/90200 zu melden.

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