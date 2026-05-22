Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Warmsen - Unbekannte entwenden Dachrinnen
Warmsen (ots)
(KEM) In der Zeit von Dienstag, den 19.05.2026, ca. 20.30 Uhr, bis Mittwoch, ca. 11.15 Uhr haben bislang unbekannt Täter ca. 54m Dachrinnen aus Kupfer von einem denkmalgeschützten Gebäude an der Bohnhorster Straße in Warmsen gestohlen. Der Wert der Dachrinnen wurde vorläufig auf ca. 3.000 Euro geschätzt.
Die Polizei Stolzenau bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zur Tat, verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Tatzeitraum machen können, sich telefonisch unter 05761/90200 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell