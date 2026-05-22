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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Eigentümer von Fahrrad gesucht

POL-NI: Stadthagen - Eigentümer von Fahrrad gesucht
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Stadthagen (ots)

(KEM) Die Polizei Stadthagen sucht den Eigentümer eines Fahrrades, welches am 13. Mai sichergestellt wurde. Polizeilichen Erkenntnissen zufolge wurde es wenige Tage zuvor in einer Gasse zwischen der Niedernstraße und der Schulstraße von einem Kind mitgenommen.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke Terra Fox, Modell TFX 30, in dunkler blau-grünlicher Farbe, Größe 26 Zoll. Die Innenseite der Felgen ist gelb. Schutzbleche, Sattel und Griffe sind schwarz. An den Griffen befinden sich silberne Hörner.

Der Eigentümer des Rades wird gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Stadthagen unter 05721/98220 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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