Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Stadthagen - Eigentümer von Fahrrad gesucht
Stadthagen (ots)
(KEM) Die Polizei Stadthagen sucht den Eigentümer eines Fahrrades, welches am 13. Mai sichergestellt wurde. Polizeilichen Erkenntnissen zufolge wurde es wenige Tage zuvor in einer Gasse zwischen der Niedernstraße und der Schulstraße von einem Kind mitgenommen.
Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke Terra Fox, Modell TFX 30, in dunkler blau-grünlicher Farbe, Größe 26 Zoll. Die Innenseite der Felgen ist gelb. Schutzbleche, Sattel und Griffe sind schwarz. An den Griffen befinden sich silberne Hörner.
Der Eigentümer des Rades wird gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Stadthagen unter 05721/98220 in Verbindung zu setzen.
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