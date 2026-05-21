Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Nienburger - Topf auf dem Herd vergessen
Nienburg (ots)
(KEM) Am Mittwoch, den 20.05.2026, gegen 13.19 Uhr wurde die Polizei Nienburg zu einem Küchenbrand an der Holtorfer Straße alarmiert.
Bei Eintreffen der Polizeibeamten waren Feuerwehr und Rettungswagen bereits vor Ort. Ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge hatte ein 45-jähriger Mieter einen Topf mit Öl auf dem Herd vergessen und später Brandgeruch und Rauch festgestellt. Unverzüglich eintreffende Feuerwehrkräfte konnten das Feuer schnell löschen. Die Küche wurde leicht beschädigt, die Wohnung konnte jedoch im Anschluss wieder betreten werden.
Personen wurden nicht verletzt. Der Schaden wurde vorläufig auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.
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