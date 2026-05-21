Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nienburg (ots)

(KEM) Am Mittwoch, den 20.05.2026, gegen 10.30 Uhr ereignete sich an der Kattriedestraße in Nienburg eine Verkehrsunfallflucht.

Eine 33-jährige Frau aus Drakenburg fuhr mit ihrem VW entlang der Kattriedestraße in Richtung Bunsenstraße, als ihr ein silberner Kleinwagen entgegenkam und sich die Außenspiegel der beiden PKW berührten. Die Frau hielt unvermittelt an, der Kleinwagenfahrer setzte seine Fahrt jedoch unerlaubt fort.

Am Unfallort wurde eine Abdeckung eines Spiegels aufgefunden, nach der es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Toyota Yaris handeln könnte.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Nienburg unter 05021/92120 entgegen.

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