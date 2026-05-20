Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigung an neuer Tartanbahn - Polizei bittet um Hinweise

Rinteln (ots)

(Thi) Im Zeitraum von Freitag, 15.05.2026, 22:00 Uhr, bis Montag, 18.05.2026, 07:30 Uhr, kam es an der Kreissporthalle in der Burgfeldsweide 4 in Rinteln zu einer Sachbeschädigung.

Bislang unbekannte Täter befuhren mit einem Pkw die erst kürzlich fertiggestellte Tartanbahn auf dem Gelände der Kreissporthalle und hinterließen dabei deutliche Reifenspuren auf der Laufbahn. Durch das Befahren wurde die Oberfläche beschädigt.

Die Polizei Rinteln hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kreissporthalle beobachtet haben, sich bei der Polizei Rinteln unter der 05751-96460 zu melden.

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