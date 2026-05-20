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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Senior übergibt Goldmünzen im Wert von 300.000 Euro an Betrüger - Polizei warnt vor perfiden Telefonbetrugsmaschen

Nienburg (ots)

(Thi) (Thi) Ein 91-jähriger Mann aus Nienburg ist am Dienstagvormittag Opfer einer Betrugsmasche geworden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Betruges aufgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen erhielt der Senior am Morgen einen Telefonanruf von einem unbekannten Täter. Dieser gab an, dass die Ersparnisse des Mannes in seinem Bankschließfach angeblich nicht mehr sicher seien. Der Anrufer setzte den Geschädigten unter Druck und forderte ihn auf, den gesamten Inhalt des Schließfaches abzuholen. Der Senior kam der Aufforderung nach, leerte sein Bankschließfach und übergab anschließend Goldmünzen im geschätzten Wert von rund 300.000 Euro an eine bislang unbekannte Person.

Die Polizei warnt eindringlich vor dieser und ähnlichen Betrugsmaschen. Täter geben sich häufig als Bankmitarbeiter, Polizeibeamte oder andere Vertrauenspersonen aus und versuchen insbesondere ältere Menschen unter Druck zu setzen. Ziel ist es, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenstände zu erlangen.

Präventionshinweise der Polizei:

   -	Banken oder Sparkassen fordern niemals telefonisch dazu auf, 
Wertsachen oder Bargeld herauszugeben. -	Seien Sie misstrauisch bei 
Anrufen, in denen Druck aufgebaut oder Angst erzeugt wird. -	 
Übergeben Sie niemals Geld, Schmuck oder andere Wertgegenstände an 
unbekannte Personen. -	Halten Sie im Zweifel Rücksprache mit 
Angehörigen oder kontaktieren Sie Ihre Bank direkt über bekannte 
Rufnummern. -	Verständigen Sie bei verdächtigen Anrufen umgehend die 
Polizei über den Notruf 110.

Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die im relevanten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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