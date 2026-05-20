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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Auffahrunfall auf der B 441 in Leese - zwei Personen leicht verletzt

Leese (ots)

(Thi) Am Dienstagnachmittag ist es auf der Stolzenauer Straße (B 441) in Leese zu einem Auffahrunfall zwischen einem Pkw und einem Linienbus gekommen. Zwei Personen wurden hierbei leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 67-jähriger Fahrer eines Skoda Fabia die B 441 aus Leese kommend in Fahrtrichtung Stolzenau. Auf Höhe der Bushaltestelle "Stolzenauer Straße - Leese" erkannte der Fahrzeugführer einen stehenden Linienbus offenbar zu spät und fuhr auf diesen auf.

Durch den Zusammenstoß wurden sowohl der Pkw-Fahrer als auch der 47-jährige Busfahrer leicht verletzt. Beide Beteiligten wurden mittels Rettungswagen dem Klinikum Nienburg zugeführt.

Der Skoda war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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