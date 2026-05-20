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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Polizei sucht Verursacherin nach Verkehrsunfall mit E-Scooter in Stadthagen

Stadthagen (ots)

(Thi) Bereits am Dienstagmorgen ist es im Bereich der Kreuzung Herminenstraße / Teichstraße in Stadthagen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer E-Scooter-Fahrerin gekommen. Die Polizei bittet die bislang unbekannte Fahrzeugführerin, sich zu melden.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 16-jährige E-Scooter-Fahrerin gegen 07:50 Uhr die Fußgängerampel der Herminenstraße in Richtung Teichstraße überqueren. Dabei wurde sie von einem bislang unbekannten Pkw von hinten touchiert. Durch den Zusammenstoß geriet die Jugendliche ins Straucheln und konnte einen Sturz nur durch Abstützen verhindern. Sie erlitt hierbei leichte Verletzungen am Knie.

Die Fahrerin des beteiligten Pkw entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die verletzte Jugendliche zu kümmern oder die Feststellung ihrer Personalien zu ermöglichen.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunklen BMW X3 gehandelt haben. Das Kennzeichen ist der Polizei bekannt.

Die Polizei Stadthagen bittet insbesondere die Fahrzeugführerin, sich zur Klärung des Sachverhaltes zu melden. Ebenso werden Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Fahrzeug geben können, gebeten, Kontakt mit der Polizei Stadthagen aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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