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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Auffahrunfall an Ampelanlage in Bückeburg - Mitfahrer leicht verletzt

Bückeburg (ots)

(Thi) Am Montag, den 18.05.2026, kam es gegen 12:30 Uhr im Bereich der Obertorstraße 2 in Bückeburg zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.

Nach bisherigen Erkenntnissen standen zwei Fahrzeuge an einer Ampel hintereinander. Beim Anfahren stockte der Verkehr, woraufhin der Fahrer eines VW Golf auf einen vorausfahrenden Mercedes E 200 d auffuhr.

Durch den Zusammenstoß wurde ein Mitfahrer im Mercedes leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 750 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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