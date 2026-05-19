Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigung an Schulgebäude - Polizei bittet um Hinweise

Nienburg (ots)

(Thi) Im Zeitraum von Mittwoch, 13.05.2026, 18:00 Uhr, bis Montag, 18.05.2026, 07:40 Uhr, kam es an einer Schule in der Hansastraße 7 in Nienburg zu einer Sachbeschädigung.

Bislang unbekannte Täter warfen mit Steinen insgesamt zwölf Fensterscheiben der Werkstatt eines Schulgebäudes ein. Durch die Beschädigungen entstand ein geschätzter Schaden von rund 3.000 Euro.

Die Polizei Nienburg/Schaumburg hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich der Hansastraße beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich bei der Polizei Nienburg unter 05021/92120 zu melden.

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