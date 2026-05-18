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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus in Auetal-Poggenhagen

Auetal (ots)

(Thi) Am Samstagabend, den 16.05.2026, gegen 23:00 Uhr, kam es in der Alten Poststraße im Auetaler Ortsteil Poggenhagen zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Bislang unbekannte Täter versuchten, die Hintereingangstür des Wohnhauses gewaltsam aufzuhebeln. Der Hauseigentümer wurde auf die Geräusche aufmerksam und störte die Täter bei der Tatausführung. Die Unbekannten flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung.

An der Hintereingangstür konnten deutliche Hebelmarken festgestellt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen versuchten Wohnungseinbruchdiebstahls aufgenommen. Mögliche Tatzusammenhänge werden geprüft.

Zeugen und Hinweisgeber, die etwas beobachtet oder gehört haben, werden gebeten sich bei der Polizei Rinteln unter der 05751-96460 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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