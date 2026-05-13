Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: 15-mal Endstation - Polizei kontrolliert gewerblichen Personen- und Güterverkehr

Recklinghausen (ots)

Vom 4. bis 10. Mai kontrollierte der Verkehrsdienst der Polizei Recklinghausen verstärkt den gewerblichen Personen- und Güterverkehr in Haltern am See, Dorsten, Castrop-Rauxel, Herten sowie Bottrop. Damit beteiligte die Polizei Recklinghausen sich an der europaweiten Kontrollaktion ROADPOL Truck and Bus. Im Fokus der Maßnahmen standen insbesondere die Einhaltung der Sozialvorschriften - wie Lenk- und Ruhezeiten - sowie die Verkehrssicherheit von Lastkraftwagen und deren Ladung.

Eingebunden waren bei zwei Großkontrollen am Dienstag, 5. Mai, an der B58/B224 in Dorsten und am Donnerstag, 7. Mai, an der B224 in Bottrop auch Kräfte des Zolls sowie des BALM (Bundesamt für Logistik und Mobilität).

Im Laufe der Kontrollwoche wurden 105 Fahrzeuge sowie deren Fahrpersonal überprüft. Hierbei stellte die Polizei bei 40 kontrollierten Fahrzeugen Verstöße fest, die in 15 Fällen zur Untersagung der Weiterfahrt führten. Es wurden drei Sicherheitsleistungen erhoben.

Insgesamt registrierten die Einsatzkräfte 25 Verstöße gegen Sozialvorschriften beziehungsweise die Arbeitszeitverordnung. Darüber hinaus wurden in 20 Fällen eine falsche Bedienung des Fahrtenschreibers sowie in einem Fall eine Manipulation des digitalen Kontrollgerätes festgestellt.

Weiterhin beanstandeten die Kontrollkräfte 13 Fälle mangelhafter Ladungssicherung und zwei Überladungen. Zudem stellten die Beamten drei technische Mängel fest. In einem Fall ahndete die Polizei einen Geschwindigkeitsverstoß, außerdem fehlten bei einer Kontrolle erforderliche Fahrzeugdokumente. Darüber hinaus wurden zwei Verstöße gegen das Abfallrecht festgestellt.

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