Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Gladbeck: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht
Recklinghausen (ots)
Unbekannte Täter brachen vermutlich in der Nacht zu Sonntag in ein Einfamilienhaus an der Veilchenstraße ein. Nachdem die Einbrecher die Terrassentür aufgehebelt hatten, durchsuchten sie das Schlafzimmer nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen gehörten Bargeld, Handtaschen und Glasvasen zur Beute. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.
Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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