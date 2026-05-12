Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Gemeinsame Großkontrollen durch Behörden

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Recklinghausen (ots)

Die Polizei Recklinghausen kontrollierte gestern (Montag, 11. Mai) gemeinsam mit der Stadt Bottrop und dem Hauptzollamt Dortmund insgesamt sieben Objekte in Bottrop.

Im Fokus standen verschiedene Kfz-Betriebe, darunter Gewerbe aus dem Bereich An- und Verkauf von Fahrzeugen und Fahrzeugteilen. Außerdem kontrollierten die Kräfte einen größeren Lebensmittelbetrieb.

Die Polizei Recklinghausen bildet zur Bekämpfung der Clankriminalität ein Netzwerk mit verschiedenen Kooperationspartnern. Gemeinsam haben sie Orte, die einen Bezug zu kriminellen Strukturen haben könnten, im Blick und führen regelmäßig Schwerpunkteinsätze durch.

Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen betont: "Ziel der gemeinsamen Einsätze ist es, genau diese Strukturen aufzudecken und bestehende Netzwerke zu stören. Mit den regelmäßigen Kontrollen setzen wir ein Zeichen und lassen auch in Zukunft nicht locker."

Bei den Kontrollen waren auch Kräfte der Bereitschaftspolizei und Diensthundeführer mit ihren Diensthunden im Einsatz.

Hier die Bilanz:

Maßnahmen der Polizei:

- Die Polizei stellte von 77 Personen die Personalien fest - Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige aufgrund falscher Namensangabe - Ein Kennzeichen musste entstempelt werden

Maßnahmen des Zolls:

- Zwölf Strafanzeigen nach dem Aufenthaltsgesetz - Acht Festnahmen nach Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz

Maßnahmen der Stadt Bottrop:

- Drei Verstöße gegen das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz/die Gewerbeordnung - Ein Verstoß gegen das Bauordnungsrecht und ein entsprechender Kontrollbericht - Vier erkennungsdienstliche Behandlungen nach dem Aufenthaltsgesetz - Vier sichergestellte Ausweisdokumente - Zwei Aufenthaltsermittlungen

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