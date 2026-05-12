Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Bottrop: Fahndung nach "Paketabholerin" - Wer kennt die Frau?
Recklinghausen (ots)
Die Polizei sucht mit einem Foto - und per Öffentlichkeitsfahndung - nach einer Frau, die mit gefälschten Dokumenten ein Paket abholen wollte. In dem Paket war ein Handy, das zuvor ebenfalls auf betrügerische Weise bestellt wurde. Das Foto der tatverdächtigen Frau und weitere Infos sind im Fahndungsportal unter folgendem Link zu finden:
https://polizei.nrw/fahndung/203585
Wer die Frau kennt und/oder Hinweise zu ihr geben kann, wird gebeten, die Tel. 0800/2361 111 anzurufen.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Telefon: 02361 55 1033
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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