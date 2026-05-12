Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Fahndung nach "Paketabholerin" - Wer kennt die Frau?

Bild-Infos

Download

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht mit einem Foto - und per Öffentlichkeitsfahndung - nach einer Frau, die mit gefälschten Dokumenten ein Paket abholen wollte. In dem Paket war ein Handy, das zuvor ebenfalls auf betrügerische Weise bestellt wurde. Das Foto der tatverdächtigen Frau und weitere Infos sind im Fahndungsportal unter folgendem Link zu finden:

https://polizei.nrw/fahndung/203585

Wer die Frau kennt und/oder Hinweise zu ihr geben kann, wird gebeten, die Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell