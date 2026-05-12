Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Recklinghausen: Einbrüche - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Während die Bewohner im Haus schliefen, stiegen unbekannte Täter ins Gebäude ein und nahmen Bargeld, Schmuck, Handys und Dokumente mit. Zu dem Einbruch in das Einfamilienhaus an der Straße Weißfeld kam in der Nacht zu Dienstag. Die Täter gelangten über die Kellertür ins Gebäude, durchsuchten das Erdgeschoss nach Beute und flüchteten anschließend unerkannt.

Recklinghausen

In der Nacht zu Dienstag warfen bislang unbekannte Täter die Scheibe einer Spielhalle an der Hochstraße mit einem Gullydeckel ein. Auf diesem Weg verschafften sie sich Zugang ins Innere des Gebäudes und öffneten gewaltsam sieben Spielautomaten. Im weiteren Verlauf flüchten die Täter mit Bargeld in unbekannte Richtung.

Eine Wohnung in einem Zweifamilienhaus am Herzogswall war Ziel von Einbrechern in der Nacht zu Dienstag. Sie hebelten die Wohnungstür im ersten Obergeschoss auf und nahmen nach ersten Erkenntnissen Silberbesteck mit. Hinweise auf die Täter oder deren Fluchtrichtung liegen bislang nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

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