Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall auf der L444 bei Rodenberg - Fahrer leicht verletzt

Rodenberg (ots)

(Thi) Am Sonntagnachmittag, den 17.05.2026, gegen 16:15 Uhr, kam es auf der Landesstraße 444 zwischen Apelern und Rodenberg zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 91-jähriger Mann aus Barsinghausen mit seinem Ford Focus die L444 in Richtung Rodenberg. Nach dem Durchfahren einer Linkskurve kam der Fahrzeugführer nach eigenen Angaben aufgrund eines "Blackouts" nach links von der Fahrbahn ab.

Der Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Fremdschäden entstanden nicht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass gesundheitliche beziehungsweise medikamentöse Einflüsse ursächlich für den Unfall gewesen sein könnten. Die Polizei ordnete daraufhin eine Blutentnahme an.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

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