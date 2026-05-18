Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht auf der B215 - Polizei bittet um Hinweise

Rohrsen (ots)

(Thi) Am Sonntagnachmittag, den 17.05.2026, gegen 15:30 Uhr, kam es auf der Verdener Landstraße (B215) in Rohrsen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die B215 aus Richtung Haßbergen kommend in Fahrtrichtung Rohrsen. Dabei übersah der Fahrer offenbar einen vorausfahrenden Hyundai i30 eines 49-jährigen Mannes aus Heemsen, der nach links in den Triftweg abbiegen wollte.

Es kam zu einer Berührung der Fahrzeuge, wobei der Hyundai im Bereich des rechten Hecks beschädigt wurde. Der bislang unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen.

Die Polizei bittet den flüchtigen Fahrzeugführer, sich bei der Polizei Nienburg unter der Telefonnummer 05021/92120 zu melden.

Zudem werden Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das verursachende Fahrzeug beziehungsweise den Fahrzeugführer geben können, gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

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