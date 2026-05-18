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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall in Lindhorst - Fahrradfahrer flüchtet nach Zusammenstoß

Lindhorst (ots)

(Thi) Am Sonntag, den 17.05.2026, gegen 11:40 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Oststraße / Bahnhofstraße / Glück-Auf-Straße in Lindhorst zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Fahrradfahrer die Oststraße in Richtung Glück-Auf-Straße und missachtete dabei die Vorfahrt eines Pkw VW Golf, der die Bahnhofstraße befuhr. Aufgrund einer baulichen Sichtbehinderung konnte die bevorrechtigte Fahrzeugführerin den Radfahrer nicht rechtzeitig erkennen, sodass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam.

Der Fahrradfahrer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort und ließ sein beschädigtes Fahrrad zurück. Mehrere Zeugen beobachteten den Unfallhergang.

An dem beteiligten Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden von über 2.000 Euro. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Die Polizei bittet den bislang unbekannten Fahrradfahrer, sich bei der Polizei Stadthagen unter der Telefonnummer 05721/9822-0 zu melden.

Zudem werden weitere Zeugen, die Hinweise zur Identität des Fahrradfahrers geben können, gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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