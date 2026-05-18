PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Einfamilienhaus in Auetal-Rolfshagen - Polizei sucht Zeugen

Auetal (ots)

(Thi) In der Zeit zwischen Samstag, 09.05.2026, 07:00 Uhr, und Sonntag, 10.05.2026, 21:55 Uhr, kam es in der Nibelungenstraße im Ortsteil Rolfshagen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch das gewaltsame Aufhebeln eines Kellerfensters Zutritt zu dem Wohnhaus. Im Inneren durchsuchten die Täter sämtliche Räume nach Diebesgut.

Anschließend verließen die Täter mit dem Diebesgut das Wohnhaus wieder über das zuvor aufgehebelte Kellerfenster.

Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Nibelungenstraße beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, sich bei der Polizei Rinteln unter der Telefonnummer 05751/9646-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 18.05.2026 – 13:55

    POL-NI: Verkehrsunfall auf der L444 bei Rodenberg - Fahrer leicht verletzt

    Rodenberg (ots) - (Thi) Am Sonntagnachmittag, den 17.05.2026, gegen 16:15 Uhr, kam es auf der Landesstraße 444 zwischen Apelern und Rodenberg zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 91-jähriger Mann aus Barsinghausen mit seinem Ford Focus die L444 in Richtung Rodenberg. Nach dem Durchfahren einer Linkskurve kam der Fahrzeugführer nach ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 13:52

    POL-NI: Verkehrsunfall in Lindhorst - Fahrradfahrer flüchtet nach Zusammenstoß

    Lindhorst (ots) - (Thi) Am Sonntag, den 17.05.2026, gegen 11:40 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Oststraße / Bahnhofstraße / Glück-Auf-Straße in Lindhorst zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Fahrradfahrer die Oststraße in Richtung Glück-Auf-Straße und missachtete dabei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren