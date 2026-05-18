Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Einfamilienhaus in Auetal-Rolfshagen - Polizei sucht Zeugen

Auetal (ots)

(Thi) In der Zeit zwischen Samstag, 09.05.2026, 07:00 Uhr, und Sonntag, 10.05.2026, 21:55 Uhr, kam es in der Nibelungenstraße im Ortsteil Rolfshagen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch das gewaltsame Aufhebeln eines Kellerfensters Zutritt zu dem Wohnhaus. Im Inneren durchsuchten die Täter sämtliche Räume nach Diebesgut.

Anschließend verließen die Täter mit dem Diebesgut das Wohnhaus wieder über das zuvor aufgehebelte Kellerfenster.

Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Nibelungenstraße beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, sich bei der Polizei Rinteln unter der Telefonnummer 05751/9646-0 zu melden.

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