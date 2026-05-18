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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Schwerer Raub auf Kiosk in Obernkirchen - Beschuldigter nach Verfolgung festgenommen

Obernkirchen (ots)

(Thi) Am Samstagmorgen, den 16.05.2026, kam es gegen 08:49 Uhr zu einem schweren Raub auf einen Kiosk in der Neumarktstraße in Obernkirchen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich ein 34-jähriger Mann gewaltsam Zutritt zu dem zu diesem Zeitpunkt noch geschlossenen Kiosk, indem er die Glasscheibe der Eingangstür einschlug. Im Inneren traf der Beschuldigte auf einen 22-jährigen Mitarbeiter des Kiosks. Unter Vorhalt einer Glasscherbe bedrohte der Täter den Mitarbeiter und forderte diesen auf, den Verkaufsraum zu verlassen. Anschließend entnahm der Beschuldigte Waren aus der Auslage und flüchtete vom Tatort. Der 22-Jährige informierte telefonisch einen 30-jährigen Mann über den Überfall. Dieser verständigte umgehend die Polizei und nahm die Verfolgung des flüchtigen Täters auf. Gemeinsam mit einem bislang unbeteiligten Passanten gelang es ihm schließlich, den Beschuldigten im Bereich des Sülbecker Weges zu überwältigen und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte festzuhalten. Während der anschließenden Ingewahrsamnahme leistete der 34-jährige Beschuldigte aktiven Widerstand gegenüber den eingesetzten Beamten, indem er sich sperrte und versuchte, nach den Händen der Einsatzkräfte zu greifen. Der Beschuldigte wurde zur Durchführung weiterer Maßnahmen, unter anderem einer Blutentnahme, zur Dienststelle gebracht. Aufgrund einer bekannten psychischen Erkrankung erfolgte anschließend die Einweisung in eine Fachklinik. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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