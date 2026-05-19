PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Trunkenheitsfahrt in Nienburg festgestellt

Nienburg (ots)

(Thi) Am Montag, den 18.05.2026, gegen 18:29 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen Pkw im Bereich eines Feldweges nahe der Raiffeisenstraße in Nienburg.

Im Rahmen der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte bei dem 47-jährigen Fahrzeugführer deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,24 Promille.

Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 19.05.2026 – 11:36

    POL-NI: Sachbeschädigung an Schulgebäude - Polizei bittet um Hinweise

    Nienburg (ots) - (Thi) Im Zeitraum von Mittwoch, 13.05.2026, 18:00 Uhr, bis Montag, 18.05.2026, 07:40 Uhr, kam es an einer Schule in der Hansastraße 7 in Nienburg zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter warfen mit Steinen insgesamt zwölf Fensterscheiben der Werkstatt eines Schulgebäudes ein. Durch die Beschädigungen entstand ein geschätzter Schaden ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 14:25

    POL-NI: Schwerer Raub auf Kiosk in Obernkirchen - Beschuldigter nach Verfolgung festgenommen

    Obernkirchen (ots) - (Thi) Am Samstagmorgen, den 16.05.2026, kam es gegen 08:49 Uhr zu einem schweren Raub auf einen Kiosk in der Neumarktstraße in Obernkirchen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich ein 34-jähriger Mann gewaltsam Zutritt zu dem zu diesem Zeitpunkt noch geschlossenen Kiosk, indem er die Glasscheibe der Eingangstür einschlug. Im Inneren traf ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 14:20

    POL-NI: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus in Auetal-Poggenhagen

    Auetal (ots) - (Thi) Am Samstagabend, den 16.05.2026, gegen 23:00 Uhr, kam es in der Alten Poststraße im Auetaler Ortsteil Poggenhagen zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter versuchten, die Hintereingangstür des Wohnhauses gewaltsam aufzuhebeln. Der Hauseigentümer wurde auf die Geräusche aufmerksam und störte die Täter bei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren