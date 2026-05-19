Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Trunkenheitsfahrt in Nienburg festgestellt
Nienburg (ots)
(Thi) Am Montag, den 18.05.2026, gegen 18:29 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen Pkw im Bereich eines Feldweges nahe der Raiffeisenstraße in Nienburg.
Im Rahmen der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte bei dem 47-jährigen Fahrzeugführer deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,24 Promille.
Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.
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