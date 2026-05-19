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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht auf Kaufland-Parkplatz in Bückeburg - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bückeburg (ots)

(Thi) Bereits am Freitag, den 15.05.2026, kam es in der Zeit von 08:30 Uhr bis 10:30 Uhr auf dem Kundenparkplatz des Kauflands an der Hannoverschen Straße 15 in Bückeburg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein ordnungsgemäß abgestellter VW Golf Plus durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der oder die bislang unbekannte Fahrzeugführende entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder die Personalien anzugeben.

An dem geparkten Fahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

Die Polizei Bückeburg hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder zum verursachenden Fahrzeug machen können, sich unter der Telefonnummer 05722 / 28940 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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