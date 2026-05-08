PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Größerer Polizeieinsatz in Flörsheim +++ Brennendes Fahrzeug +++ Körperliche Auseinandersetzung +++ Unfall durch Überholmanöver

Hofheim (ots)

1. Größerer Polizeieinsatz in Flörsheim, Flörsheim am Main, Grabenstraße, Donnerstag, 07.05.2026, 17:30 Uhr

(ds) Am Mittwochnachmittag kam es in Flörsheim zu einem größeren Polizeieinsatz nach anfänglichen Streitigkeiten. Gegen 17:30 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass es in der Grabenstraße im privaten Umfeld zu Streitigkeiten gekommen sei. In dem Zusammenhang soll eine Person eine Axt in der Hand gehalten haben. Die entsandten Polizeikräfte konnten die Situation kommunikativ lösen und eine Peron, die sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand in einer Fachklinik vorstellen. Es wurde bei dem Einsatz niemand verletzt.

2. Brennendes Fahrzeug,

Eschborn, Am Stadtpfad, Freitag, 08.05.2026, 01:00 Uhr

(ds) Ein Mercedes Vito stand am Freitagmorgen gegen 01:00 Uhr aus bislang unbekannten Gründen in Flammen. In Eschborn in der Straße "Am Stadtpfad" fing ein weißer Mercedes Vito im Bereich der Motorhaube Feuer. Durch die alarmierte Feuerwehr konnten die Flammen gelöscht werden, bevor sie auf umliegende Fahrzeuge übergriffen. Der Vito wird durch den Verantwortlichen abgeschleppt.

3. Körperliche Auseinandersetzung,

Kelkheim (Taunus), Sindlinger Wiesen Park, Mittwoch, 06.05.2026, 15:00 Uhr

(ds) Am Mittwochmittag gegen 15:00 Uhr kam es im Sindlinger Wiesen Park in Kelkheim zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen. Im Zuge dessen wurde ein Jugendlicher beleidigt und mit einem Schlagring am Arm verletzt. Im Anschluss konnte sich der verletze Jugendliche der Situation entziehen und davonlaufen. Der Schläger war männlich, etwa 14 Jahre alt, circa 1,60 m groß, hatte braune mittellange glatte Haare zur Seite gescheitelt und eine hellbraune Hautfarbe. Bekleidet war er mit einem Zip-Hoodie in den Farben Lila, Pink und Schwarz. Gegen den Täter wird durch die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises ermittelt. Hinweise nimmt die Polizeistation Kelkheim unter der Rufnummer 06195/6749-0 entgegen.

4. Unfall durch Überholmanöver,

Hofheim, L3018, Donnerstag, 07.05.2026, 17:50 Uhr

(ds) Auf der L3018 zwischen Langenhain und Wildsachsen kam es nach einem riskanten Überholmanöver zu einem Verkehrsunfall. Ein weißer Suzuki Swift und ein roter Mazda fuhren hintereinander auf der Landstraße von Langenhain nach Wildsachsen. Ein ihnen entgegenkommendes Fahrzeug befand sich in einem Überholvorgang, sodass der Suzuki stark abbremsen musste. Es kam zum Auffahrunfall zwischen dem Suzuki und dem roten Mazda. Ursächlich für den Unfall wird das überholende Fahrzeug gesehen, dass sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Hinweise zu dem Fahrzeug nimmt die Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer 06192/2079-0 entgegen.

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