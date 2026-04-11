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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Diebstahl von zwei Baggerschaufeln - Zeugen gesucht

Bad Dürkheim (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstagnachmittag (09.04.2026) und Freitagmorgen (10.04.2026) brachen unbekannte Täter in ein durch Bauzäune umfriedetes Lager einer Hoch- und Tiefbaufirma in der Altenbacher Straße in Bad Dürkheim ein, indem sie die Bauzäune mittels Werkzeugs voneinander trennten und das Gelände daraufhin betraten. Aus dem Lagergelände entwendeten die unbekannten Täter zwei Baggerschaufeln und verließen die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Der Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Haben Sie im betreffenden Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder können sonst Hinweise zu Tat oder Täter geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer 06322/9630 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Polizeiinspektion Bad Dürkheim
L. Kirsch
Telefon: 06322 963-0
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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