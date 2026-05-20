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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Vorfahrtsmissachtung führt zu Verkehrsunfall in Hagenburg - eine Person leicht verletzt

Hagenburg (ots)

(Thi) Am Dienstagvormittag ist es im Düdinghäuser Weg in Hagenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw gekommen. Eine 62-jährige Fahrzeugführerin wurde dabei leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 37-jährige Hyundai-Fahrerin den Düdinghäuser Weg in südliche Richtung. Im Bereich der Einmündung Birkenstraße missachtete sie offenbar die Vorfahrt einer von rechts kommenden Volvo-Fahrerin. Im Einmündungsbereich kam es daraufhin zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Die 62-jährige Fahrerin des Volvo erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Zeugen des Unfalls befanden sich vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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