Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Vorfahrtsmissachtung führt zu Verkehrsunfall in Hagenburg - eine Person leicht verletzt

Hagenburg (ots)

(Thi) Am Dienstagvormittag ist es im Düdinghäuser Weg in Hagenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw gekommen. Eine 62-jährige Fahrzeugführerin wurde dabei leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 37-jährige Hyundai-Fahrerin den Düdinghäuser Weg in südliche Richtung. Im Bereich der Einmündung Birkenstraße missachtete sie offenbar die Vorfahrt einer von rechts kommenden Volvo-Fahrerin. Im Einmündungsbereich kam es daraufhin zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Die 62-jährige Fahrerin des Volvo erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Zeugen des Unfalls befanden sich vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

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