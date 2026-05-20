Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Vorfahrtsmissachtung führt zu Verkehrsunfall in Hagenburg - eine Person leicht verletzt
Hagenburg (ots)
(Thi) Am Dienstagvormittag ist es im Düdinghäuser Weg in Hagenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw gekommen. Eine 62-jährige Fahrzeugführerin wurde dabei leicht verletzt.
Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 37-jährige Hyundai-Fahrerin den Düdinghäuser Weg in südliche Richtung. Im Bereich der Einmündung Birkenstraße missachtete sie offenbar die Vorfahrt einer von rechts kommenden Volvo-Fahrerin. Im Einmündungsbereich kam es daraufhin zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.
Die 62-jährige Fahrerin des Volvo erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.
Zeugen des Unfalls befanden sich vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.
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