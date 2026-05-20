Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht auf Parkplatz in Bückeburg - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bückeburg (ots)

(Thi) Die Polizei Bückeburg ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht, die sich im Zeitraum von Montagabend bis Dienstagabend auf einem Parkplatz in der Langen Straße in Bückeburg ereignet hat.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein ordnungsgemäß abgestellter VW Golf im Bereich des Parkplatzes an der Langen Straße 53 durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfall ereignete sich zwischen Montag, 20:00 Uhr, und Dienstag, 18:40 Uhr.

Der oder die bislang unbekannte Fahrzeugführende entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern.

Die Polizei Bückeburg bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 05722 / 28940 zu melden.

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