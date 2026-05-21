Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfall nach Verfolgungsfahrt

Bild-Infos

Download

Stadthagen (ots)

[mue] Am Abend des 20.05.2026 gegen 22:12 Uhr meldet ein Zeuge dem PK Stadthagen, dass er gerade beobachte, wie ein augenscheinlich betrunkener Mann einen PKW auf dem Parkplatz des REWE Marktes in Stadthagen besteige und losfahre.

Der Zeuge fährt dem PKW (Citroen) hinterher, sodass im Bereich der Kreuzung Breslauer Straße und Am Sonnenbrink ein Streifenwagen des PK Stadthagen versucht den PKW anzuhalten. Dieser flüchtet jedoch mit stark überhöhter Geschwindigkeit über die Straße Am Sonnenbrink in Richtung Hüttenstraße. An der Kreuzung Am Sonnenbrink/ Hüttenstraße kommt es zum Unfall mit dem kreuzenden PKW (Audi) einer 47 jährigen Stadthägerin (leicht verletzt).

Der Unfallfahrer (m, 35 J., aus Stadthagen) sowie sein Beifahrer flüchten anschließend zu Fuß - können jedoch durch die unmittelbar danach eintreffenden Polizeikräfte gestellt werden.

Der Fahrer weist einen Atemalkoholwert von 2,64 Promille auf.

Er und sein Beifahrer werden bei dem Zusammenstoß ebenfalls verletzt und müssen im Klinikum behandelt werden.

Erste Ermittlungen ergeben, dass die an dem Unfallfahrzeug verwendeten Kennzeichen zuvor entwendet worden sind und nicht zu dem Fahrzeug gehören.

Rund um die Unfallstelle versammeln sich in kürzester Zeit rund 50 unbeteiligte Schaulustige

Es sind Kräfte umliegender Dienststellen erforderlich, um die Lage zu beruhigen.

Den Unfallfahrer erwartet u.A. ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, fahrlässiger Körperverletzung, Verkehrsunfallflucht, Kennzeichenmissbrauch, Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell