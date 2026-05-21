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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nienburg (ots)

(KEM) Am Freitag, den 15.05.2026, ereignete sich zwischen 11 und 15 Uhr in Nienburg Am Hafen eine Verkehrsunfallflucht.

Ein an der Straße zwischen Parkhaus und Moschee geparkter VW Polo wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchiert und beschädigt. Am Heck wurde weißer Fremdlack festgestellt. Der Schaden wurde auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Nienburg unter 05021/92120 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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