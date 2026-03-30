Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Öffentlichkeitsfahndung nach Computerbetrug

Kierspe (ots)

Die beiden unbekannten Personen versuchten, mit einer offenbar rechtswidrig erlangten EC-Karte in einem Bettengeschäft an der Dr.-Hans-Wernscheid-Straße in Kierspe zu bezahlen. Nachdem die PIN offenbar nicht bekannt war, verließ das Pärchen das Geschäft. Wer kennt die beiden Personen oder kann Hinweise zu deren Identität geben? Das zuständige Amtsgericht hat einer Öffentlichkeitsfahndung zugestimmt, Bilder gibt es unter https://polizei.nrw/fahndung/199295. (lubo)

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