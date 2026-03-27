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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Suche nach vermisster 57-jähriger Frau

Lüdenscheid (ots)

Die Polizei sucht aktuell nach einer vermissten 57-jährigen Lüdenscheiderin. Sie hat ihre Wohngruppe am Mittwochmorgen verlassen. Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. Alle Suchmaßnahmen waren vergeblich, so dass die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe bittet. Fotos sind im Fahndungsportal zu finden unter https://polizei.nrw/fahndung/199224 Die Frau trug beim Verlassen des Hauses einen dunklen Fischerhut sowie Kleidung, die optisch nicht zueinander passt. Sie ist 1,70 Meter groß, schlank, hat blaue Augen und eine dunkle Haarfarbe. Wer hat sie seit Mittwoch gesehen oder kennt ihren Aufenthaltsort? Meldungen bitte an den Polizeinotruf 110! (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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