PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pressebericht zu Verkehrssachen im Kreisgebiet

Märkischer Kreis (ots)

Seit Freitag kam es im Kreisgebiet zu folgenden herausragenden Verkehrsunfällen:

Altena:

Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden und Verkehrsunfallflucht, Ortslage Drescheider Berg, am Freitag, 27.03.2026, um 15:06 Uhr.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem dunkelblauen Pkw Kombi die Ackerstraße in Richtung Drescheider Straße. An der Einmündung der beiden Straßen bog er nach rechts in die Drescheider Straße in Fahrtrichtung Rahmedestraße ab. Dabei übersah er den am Fahrbahnrand sitzenden 9 jährigen Jungen aus Altena und verletzte diesen leicht am Fuß. Der Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Die Ermittlungen zur Feststellung des Fahrzeugführers dauern an.

Zeugenhinweise zu diesem Unfall nimmt die Polizei in Altena unter der Telefonnummer 02352-9199-0 entgegen.

Rückfragen von Medienvertreterinnen und -vertretern bitte an die Leitstelle der Polizei unter 02371/9199-4710.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 27.03.2026 – 14:46

    POL-MK: Suche nach vermisster 57-jähriger Frau

    Lüdenscheid (ots) - Die Polizei sucht aktuell nach einer vermissten 57-jährigen Lüdenscheiderin. Sie hat ihre Wohngruppe am Mittwochmorgen verlassen. Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. Alle Suchmaßnahmen waren vergeblich, so dass die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe bittet. Fotos sind im Fahndungsportal zu finden unter https://polizei.nrw/fahndung/199224 Die Frau ...

    mehr
  • 27.03.2026 – 10:36

    POL-MK: Zeugensuche nach Unfallfluchten

    Hemer (ots) - Anlass: Verkehrsunfall mit Sachschaden und Unfallflucht Ort: 58675 Hemer, Uhlandstraße, Höhe Haus Nr. 22 Zeit 26.03.2026, zwischen 08:10 und 08:20 Uhr Sachverhalt: Im Tatzeitraum wurde ein am rechten Fahrbahnrand geparkter schwarzer VW Golf am linken Außenspiegel durch ein unbekanntes Fahrzeug unfallbeschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung ...

    mehr
  • 27.03.2026 – 10:32

    POL-MK: Einbruch in Bösperde

    Menden (ots) - Unbekannte haben gestern zwischen 6.45-12.40 Uhr ein Wohnhaus am Goldknapp in Bösperde durchwühlt. Sie hebelten das Küchenfenster auf und nahmen Einblick in mehrere Regale, nun fehlen persönliche Gegenstände. Die Polizei in Menden bittet Zeugen unter 0237390990 um Hinweise. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1299 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren