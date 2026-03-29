Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pressebericht zu Verkehrssachen im Kreisgebiet

Märkischer Kreis (ots)

Seit Freitag kam es im Kreisgebiet zu folgenden herausragenden Verkehrsunfällen:

Altena:

Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden und Verkehrsunfallflucht, Ortslage Drescheider Berg, am Freitag, 27.03.2026, um 15:06 Uhr.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem dunkelblauen Pkw Kombi die Ackerstraße in Richtung Drescheider Straße. An der Einmündung der beiden Straßen bog er nach rechts in die Drescheider Straße in Fahrtrichtung Rahmedestraße ab. Dabei übersah er den am Fahrbahnrand sitzenden 9 jährigen Jungen aus Altena und verletzte diesen leicht am Fuß. Der Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Die Ermittlungen zur Feststellung des Fahrzeugführers dauern an.

Zeugenhinweise zu diesem Unfall nimmt die Polizei in Altena unter der Telefonnummer 02352-9199-0 entgegen.

Rückfragen von Medienvertreterinnen und -vertretern bitte an die Leitstelle der Polizei unter 02371/9199-4710.

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