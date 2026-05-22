Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hagenburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Hagenburg (ots)

(KEM) Am Donnerstag, den 21.05.2026, ereignete sich auf dem Parkplatz vor dem Hofladen und Café "Zum Bullenstall" in Hagenburg eine Verkehrsunfallflucht.

Die Geschädigte hatte ihren Ford Fiesta gegen 11:45 Uhr auf dem Parkplatz rechtsseitig auf der Seite der alten Kürbisscheune nahe der Außenterrasse geparkt. Als sie gegen 13:20 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen hinten links an ihrem Pkw in Form von Kratzern, Lackabrieb und leichten Eindellungen fest. Der Schaden wurde vorläufig auf ca. 750 Euro geschätzt. Ein Verursacher gab sich jedoch nicht zu erkennen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hagenburg unter 05033/980130 entgegen.

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