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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bückeburg - Zeugenaufruf nach Diebstahl eines E-Scooters

Bückeburg (ots)

(KEM) Am Donnerstag, den 21.05.2026, zwischen ca. 15 und 17.15 Uhr, wurde ein E-Scooter am Bahnhof in Bückeburg gestohlen.

Der Geschädigte hatte seinen E-Scooter von Koolux linksseitig des Gebäudes abgestellt und mit einem Schloss an einen Fahrradbügel angeschlossen. Der Schaden beträgt ca. 250 Euro.

Hinweise von Zeugen zur Tat oder zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Bückeburg unter 05722/28940 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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